Al via la campagna di informazione per la vaccinazione negli istituti penitenziari campani promossa da Antigone Campania, Festival del Cinema dei diritti umani di Napoli, Carcere Possibile e Pastorale delle carceri di Napoli, con il patrocinio del provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Campania. Testimonial, tra gli altri, il Garante locale Pietro Ioia e il Garante regionale Samuele Ciambriello: «La vaccinazione è un diritto per chi vive in carcere e un obbligo morale per chi entra in carcere, come i volontari e le famiglie».