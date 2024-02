743 suicidi nelle carceri italiane negli ultimi 30 anni. 20 suicidi nel 2024; un suicidio – quasi – ogni due giorni. 2910, le ulteriori morti in carcere per altre cause nello stesso periodo. Numeri da epidemie, guerre, calamità… massacri. Ha un senso leggere e rileggere l’articolo 27 comma 3 della Costituzione? L’opinione pubblica è pervasa dal pensiero unico: il carcere è la giusta conseguenza per il delinquente; più il carcere è duro, più giustizia è fatta, perché in carcere, in fondo, entra il reato e non la persona!

Concetti che, agitati da incredibile ignoranza costituzionale, oramai vivono nella sensibilità della gente, spinta a ritenere il carcere una sorta di mondo fetido, all’interno del quale è giusto che ristagni un nauseabondo rifiuto, “il mostro”, che deve “pagare per ciò che ha commesso”. Sin troppo riduttivo ricondurre questa involuzione culturale a quel corto circuito sociale comunemente e comodamente denominato “la pancia del Paese”.

L’Avvocatura è chiamata ad andare oltre rispetto a pubbliche e vibrate denunce che, però, paiono restare inascoltate. Ha il dovere di continuare a credere nell’obiettivo – titanico – di riportare nel tessuto sociale il concetto costituzionale di pena come rieducazione. Questo è l’unico modo per riuscire ad essere incisivi su un dirimente punto: se di carcere si continua a morire vuol dire che il carcere è tortura.

È giunto il momento di un ulteriore “scatto di reni” dell’Avvocatura: “indurre democraticamente” l’intera classe politica, mediante tutte le legittime azioni consentite dal nostro Stato di diritto, ad ammettere che il carcere, come oggi divenuto, costituisce la deriva dei diritti umani e ad ammettere che l’articolo 27 della Costituzione è divenuto soltanto un modo di dire e di apparire, utile unicamente a calmierare le coscienze dinanzi alla strage di decessi per suicidio nelle nostre carceri.