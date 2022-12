Gli agenti della polizia penitenziaria del carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per il detenuto non c'è stato nulla da fare

Era di origini africane il detenuto che nella giornata del 28 ottobre 2022, si è tolto la vita, impiccandosi, nel carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino. Si trovava, secondo quanto si apprende, nella sezione "nuovi giunti", dove era stato posto da mercoledì. Il detenuto infatti si trovava dentro per un furto ed era in attesa dell'udienza di convalida. Gli agenti della polizia penitenziaria del carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per il detenuto non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere intorno alle 8 di mattina. L'ennesima tragedia dietro le sbarre.