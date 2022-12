L'ex procuratore di Torinochiede al ministro della Giustizia,, un passo indietro, in quanto "". Per il magistrato ora in pensione, il collega, attuale, dovrebbe lasciare il governodopo il "decreto rave". «Francamente sono senza parole - dicea Repubblica - Molti giuristi hanno già ben spiegato quanto sia inaccettabile un intervento che, con pene così elevate, introduce un reato assurdo per condotte che nella stragrande maggioranza dei casi non determinano certo atti di violenza o pericoli collettivi., nonché interventi preventivi delle pubbliche autorità. Quando si verificano cessioni di stupefacenti, oltraggi, resistenza a pubblico ufficiale, si tratta di condotte già individualmente punite». Poi, nel corso dell'intervista si parla del. «Al di là del contesto in cui è nato, era ben più razionale e coerente. Oggi basta un tweet del presidente del Consiglio o di un ministro per rassicurare cittadini e giuristi» Quando la cronista di Repubblica ricorda a Spataro le dichiarazioni passate disulle intercettazioni, l'ex procuratore di Torino afferma che «non ho praticamente mai condiviso il pensiero del ministro, specie in occasione dell'ultimo referendum abrogativo che ha sostenuto., ma ora approva il nuovo reato di "". Nego con convinzione che le intercettazioni in Italia siano troppe, ma aggiungo di aver sempre riconosciuto, a certe condizioni, il diritto dell'elettorato passivo dei magistrati, auspicando però la necessità -- di agire sempre coerentemente con i principi in cui si crede e che sono stati pubblicamente sventolati. Ma se quei principi vengono negati nel contesto politico in cui si opera,». Infine, il rinvio della riforma. Che per l'Anm è la "medicina" a tutti i mali. «Gioire per questo rinvio è sbagliato perché determina il grave rischio di rivisitare importanti norme, penali e procedurali, proprio sulle pene frutto di condivisibili raccomandazioni di istituzioni sovranazionali e della nostra Consulta,. E del resto anche l'appello dei 26 procuratori generali, da qualcuno strumentalizzato, si limitava a chiedere solo una disciplina transitoria».