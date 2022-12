Il nostro sistema penitenziario tende a far scontare la pena carceraria anche per reati minori, contribuendo quindi all’idea che il carcere possa e debba essere la soluzione unica e definitiva. Una parte di loro, hanno un doppio svantaggio. Nonostante ne abbiano il diritto,.La possibilità è offerta a coloro che si trovano a dover scontare una pena totale o residua inferiore a 3 anni. Ma tanti di loro non possono per mancanza di casa, lavoro e legami familiari. Viene meno, per loro, la volontà di creare un ponte verso l’esterno al fine di garantire un inserimento sociale a tutti coloro che hanno affrontato il percorso rieducativo. Il Garante nazionale delle persone private della libertà, nell’ultima presentazione della relazione annuale al Parlamento, ha sottolineato la. «È un tema – ha relazionato il presidente Mauro Palma - che chiama alla responsabilità anche il territorio perché il carcere da solo non può rispondere ad altre carenze». Ed è il territorio che non si prende a carico del problema. Emblematico l’esempio di un recente progetto degli “Avvocati di strada”, proprio sul tema dei senza fissa dimora che finiscono in carcere. Fa l’esempio di una persona condannata a 1 anno e 5 mesi, che a seguito delle vicissitudini legate alla precarietà del lavoro, dei rapporti familiari e relazioni che caratterizzano la nostra società, ha perso la casa, magari dopo un mutuo pagato per 10 anni su 20 e che ora vive in strada e quando è fortunato riesce a passare qualche notte in dormitorio e garantirsi una doccia calda. Ecco, questa persona vedrà rigettarsi. Qualora sia un minimo fortunato e abbia una residenza da dichiarare, sarà sicuramente difficile compilare la voce attività lavorativa svolta, attività di volontariato svolta, percorso di rieducazione svolto. Soprattutto se da solo di fronte a quel modulo. Per il nostro senza dimora si apriranno, quindi, le porte dell’istituto penitenziario, ma soprattutto si apriranno tutte le porte dei rischi che il carcere oggi comporta in Italia.