Domani martedì 10 settembre, alle ore 11, presso la sala Livatino di via Arenula, il ministro Carlo Nordio interverrà alla firma del Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Anci e l'Ance, per l’impiego di detenuti nei cantieri per la ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dal sisma. Lo comunica una nota del dicastero.

Interverranno per la sottoscrizione del protocollo il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Guido Castelli, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Matteo Maria Zuppi, il Presidente facente funzioni dell’ANCI, Roberto Pella, e il Presidente nazionale dell’ANCE Federica Brancaccio. Sarà presente alla firma anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.