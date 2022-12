PHOTO



"Gli innocenti non finiscono in carcere". Parole e musica del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Una dichiarazione che ha immediatamente provocato la reazione della sua interlocutrice, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, la quale ha spiegato al Guardasigilli che dal 1992 al 2018, 27 mila persone sono state risarcite dallo Stato per essere finite in carcere da innocenti. Quindi gli innocenti finiscono in carcere. Di più: secondo i dati di sito errorigiudiziari.com, solo nel 2018 1.355 persone sono state poste in custodia cautelare in carcere e altre 1.025 agli arresti domiciliari per poi, pochi mesi dopo, essere assolte. A stretto giro è arrivato anche il tweet di Gaia Tortora, figlia di Enzo: "Ministro le chiedo di spiegare la sua frase ad Otto e Mezzo 'gli innocenti non finiscono in carcere'. Grazie".