Circa 550 detenuti scozzesi saranno rilasciati dal carcere in base alla legislazione di emergenza per il sovraffollamento nelle strutture penitenziarie a partire dalla fine di giugno. La ministra della Giustizia scozzese, Angela Constance, ha dichiarato che la popolazione carceraria del Paese è aumentata notevolmente di circa 400 unità dal 18 marzo e del 13 per cento dall'inizio del 2023.

Secondo quanto affermato, attualmente sono 8.348 i prigionieri in Scozia, uno dei livelli più alti mai registrati nella nazione devoluta. «C'è ora un rischio critico per il funzionamento sicuro ed efficace del complesso», ha affermato Constance, aggiungendo che tale mossa si applicherà solo a coloro che scontano condanne inferiori a quattro anni e non a chi è condannato all'ergastolo o per reati sessuali o abusi domestici.