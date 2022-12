PHOTO



Il ddl sulla legittima difesa torna in commissione, ma sul testo è scontro all'interno del Pd e con l'opposizione.A chiedere il rinvio in commissione è stata Area popolare, con l'obiettivo di inserire nel testo una norma che faccia "scattare automaticamente la legittima difesa se si è in presenza di bambini". Con questa mossa, si allungano i tempi per l'approvazione.Il testo della LegaLa proposta della Lega Nord, ora alla Camera, prevedeva la modifica dell'articolo 52 del codice penale nel senso di consentire alla vittima di una rapina nella propria casa o nel proprio negozio di difendersi dall'aggressione o dalla concreta minaccia di morte senza temere poi di finire a sua volta indagata e imputata. La proposta prevede "una presunzione assoluta di legittima difesa", per cui non esiste né aggressione né reato se la vittima difende la sua incolumità. Obiettivo, eliminare l'eccesso colposo di legittima difesa.