Ricatti sessuali nel carcere minorile di Horizon, nel quartiere newyorchese del Bronx. Spogliato, toccato e costretto a compiere atti sessuali a più riprese come una sorta di schiavo del sesso per appagare le voglie di un’agente di custodia del carcere minorile dove lui era rinchiuso.

La denuncia è stata presentata mercoledì scorso da Franklin Maldonado, 18 anni, che ha trascorso per un periodo di tempo nel penitenziario minorile americano tra il 2013 e il 2014, quando aveva 15 anni. Secondo il ragazzo un supervisore femminile, Natalie Medford, lo avrebbe costretto a un rapporto sessuale e che altri membri del personale avrebbero guardato dall’altra parte e alcune di loro avrebbero anche incoraggiato l’abuso. In cambio di sesso, la Medford avrebbe promesso al ragazzino che se si sarebbe occupato delle sue necessità: lo avrebbe protetto dall’azione disciplinare e gli avrebbe concesso dei privilegi come l’uso del cellulare, cibo extra e caramelle, e la possibilità di guardare film “speciali”. Maldonado ha denunciato di aver avuto rapporti sessuali con la Medford per tre o quattro occasioni e che gli atti sarebbero avvenuti sia nella sua cella che nel suo ufficio. «Non avevo scelta ha detto il ragazzo - e lei faceva di tutto per convincermi che stavo facendo la cosa giusta». Mentre veniva abusato sessualmente dalla Medford, Maldonado denuncia che conosceva almeno un altro supervisore femminile che avrebbe abusato di un altro detenuto minorenne del centro. Sempre secondo il ragazzo, inoltre, un supervisore maschile gli avrebbe riferito che tante altre guardie femminili hanno l’abitudine di avere rapporti sessuali con altri minorenni in cambio di favori. La denuncia presentata in tribunale indica che il personale femminile avrebbe l’abitudine di incoraggiare i detenuti a ubriacarsi per poi abusarli sessualmente e mentalmente. La difesa di Franklin Maldonado chiede 6millioni di dollari di risarcimento per i danni subiti. Un portavoce del Dipartimento di giustizia ha riferito al New York Post che sarebbe stata avviata una indagine conoscitiva.