Si è svolto a Bari, il 23 e 24 giugno, il Torneo di retorica forense denominato ' Scacco d’Atto', al quale hanno partecipato le Scuole forensi degli Ordini di Bari, Brindisi, Cosenza, Castrovillari, Messina, Palermo, Pordenone, Taranto, Trani, Venezia, Viterbo e la scuola forense della nostra Fondazione Alto Tirre- no ( ordini di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, La Spezia). Il torneo, nato da un’intuizione dell’avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente del COA Taranto, e dell’avv. Giovanni Vaglio, Direttore della Scuola Forense - Fondazione Alto Tirreno di Pisa, è destinato agli allievi delle scuole forensi e si basa sulla discussione, secondo le regole della retorica classica, di una serie di casi in ambito civile e in ambito penale. All’esito della competizione la Scuola Forense Fondazione Alto Tirreno, si è aggiudicata il Trofeo disputando la finale con la scuola forense di Trani, vincitrice della seconda edizione organizzata dalla Fondazione Alto Tirreno nell’ottobre 2016, all’esito di un confronto serrato avente ad oggetto la simulazione della discussione di un processo penale dinanzi ad una Giuria presieduta dal Consigliere Nazionale Avv. Francesca Sorbi, dal Direttore della scuola barese avv. Flora Caputi e dai rappresentanti delle Scuole di Taranto e Cosenza.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, ha avuto un grande successo in termini di partecipazione, e ha costituito un importante momento, di incontro e di condivisione, tra i neolaureati provenienti dalle più diverse aree geografiche, accumunati tra loro dal proposito di esercitare, in futuro, la difficile professione di avvocato.

Tutti coloro che si sono alternati nelle varie prove hanno dimostrato di possedere un grande bagaglio culturale ed una buon livello di preparazione, che ha reso davvero arduo il compito di chi è stato chiamato a scegliere i vincitori delle singole fasi in cui si è sviluppata la gara. Le eliminatorie che hanno preceduto la fase finale sono state caratterizzate da un clima di grande entusiasmo e di sana rivalità, che si è risolta nel meritatissimo abbraccio di tutti i partecipanti alla squadra pisana, risultata vincitrice, composta dai Dottori Francesca Bianchini, Stefano Canavassi, Daniele Grillotti, Alessio Marchetti e Vieri Martini; dai tutor preparatori della squadra, avv. Davide Amadei, avv. Andrea Bottone, avv. Federico Procchi, avv. Carmela Piemontese, alla coordinatrice Dott. ssa Ambra Stelletti.

Il fatto che un sempre maggiore numero di Ordini circondariali abbia aderito alla manifestazione costituisce chiara testimonianza dell’impegno, profuso dalle Istituzioni Forensi, nella formazione delle nuove generazioni di avvocati, nella piena consapevolezza che competerà loro il delicato compito di assicurare la difesa dei diritti dei cittadini nel solco della tradizione, ma con uno sguardo rivolto verso le nuove frontiere di una società in continua evoluzione.

Appuntamento all’edizione del 2018, con la speranza che la bella iniziativa possa essere arricchita dalla partecipazione di un numero sempre maggiore di Scuole Forensi, tra quelle che operano sul territorio nazionale.