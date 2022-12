, con le funzioni di giudice civile. Lo ha stabilito la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del magistrato calabrese, all'epoca dei fatti pm della procura di Catanzaro, e attualmente in servizio nell'ufficio inquirente di, coordinato dal procuratore capoera stato incolpato nel 2013 di aver rivelato notizie coperte dal segreto istruttorio all'avvocato, difensore in quel momento di esponenti di una famiglia di 'ndrangheta del Vibonese - i- nel corso di una conversazione avvenuta tra i due nell'agosto del 2011, alla presenza anche di un poliziotto. Notizie che riguardavano un'indagine della Dda di Roma su una presunta associazione a delinquere dedita al, con conseguenti misure cautelari. Il provvedimento emesso dalla sezione disciplinare è stato più duro rispetto alle richieste avanzate dal sostituto procuratore generale, il quale aveva invocato la perdita di due mesi d'anzianità, ritenendo provate le incolpazioni rispetto ai fatti illustrati in apertura di seduta dal giudice relatore. A nulla sono valse quindi le argomentazioni difensive esposte dal magistratoche nel corso della sua discussione aveva spiegato in fatto e in diritto che in realtà il colleganon avesse commesso alcun illecito disciplinare, relativamente alle accuse che in sede penale si erano concluse con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Sentenza emessa, dopo l'annullamento con rinvio dell'assoluzione decisa dallanel 2020.dunque lascia la procura di Reggio Calabria, oltrepassandoper iniziare una nuova carriera professionale. Scontato, infine, il ricorso in, una volta che la sezione disciplinare, presieduta dal vicepresidente David Ermini , depositerà le motivazioni.