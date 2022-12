Dem e grillini provano a dialogare sulla Giustizia. Aperto un tavolo per ragionare sulla riduzione dei tempi dei processi. Il clima definito costruttivo

Prove d'intesa tra Pd e M5s sulla riforma della Giustizia . Questa mattina a via Arenula si sono incontrati il ministro Alfonso Bonafede e Andrea Orlando. Due ore di colloquio definito «costruttivo» dai protagonisti che hanno condiviso come priorità la riduzione dei tempi del processo civile e penale. Per il momento si tratta di un tavolo «per un’analisi congiunta dei provvedimenti» che dovrebbe terminare entro la fine di settembre.