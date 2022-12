Giustizia, Fratelli d’Italia contro lo “svuota carceri”

ha dato parere positivo ai decreti legislativi di attuazione delle riforme del processo penale e del processo civile. I membri della Commissione Giustizia del Partito democratico,esprimono «grande soddisfazione». Si tratta, spiegano, di «un passo decisivo verso la piena attuazione delle riforme Cartabia necessarie per l’ottenimento dei fondi del Pnrr, per le innovazioni previste e per un avanzamento sul piano delle garanzie per imputati e persone offese., concludono.«La riforma sulla giustizia di cui ha parlatoieri sera nel confronto con Giorgia Meloni passa attraverso un indulto svuotacarceri. Lo ha detto usando un eufemismo, ha parlato infatti di "depenalizzazione". In questa espressione ci sono diverse fattispecie di reato, tra cui lo spaccio eper i responsabili di violenza predatoria. Violenze che peggiorano la qualità della vita quotidiana e colpiscono soprattutto le parti più deboli della popolazione,. E sarebbe l’ennesimo svuota carceri targato centrosinistra. La certezza della pena a casanon sanno proprio cosa sia». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputatidi Fratelli d’Italia.