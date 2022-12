PHOTO



Aveva assistito a una rapina ed era intervenuto: aveva sparato e ucciso un rapinatore, Albano Cassol, un uomo di 41 anni. Oggi la procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte Nanto accusato di eccesso colposo di legittima difesa. L'uomo la sera del 3 febbraio 2015 aveva imbracciato il fucile per difendere la commessa del negozio di preziosi assaltato da un gruppo criminale. Stacchio ha sempre cercato di non farsi strumentalizzare politicamente e non ha mai fatto proclami, a differenza da altre persone coinvolte in casi simili.