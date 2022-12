PHOTO



Il giorno dopo l'arresto del sindaco di Lodi, Simone Uggetti, la polemica politica non si ferma.Se il premier Renzi cerca di gettare acqua sul fuoco, dicendo che non c'è nessun complotto contro di lui e contro il Pd, la maggior parte del suo partito si sente sotto assedio e ormai il terrore è di una vera e propria disfatta alle prossime amministrative. Grillo azzanna il nemico e lancia la campagna su twitter #ilpdaffonda. E' chiaro che ormai nel Movimento CInque Stelle si sente odore di vittoria.Ma il vero scontro si è spostato al Csm. Il membro laico, in quota Pd, Giuseppe Fanfani ha parlato di aprire un fascicolo contro i pm che hanno condotto l'inchiesta di Lodi. Secondo lui l'arresto di Uggetti “sarebbe eccessivo e ingiustificato”. Nel mirino l'accusa di turbativa d'asta senza corruzione , la cifra degli appalti (due di 4mila euro) e la carcerazione preventiva non giustificata né dal reato, né dai pericoli di fuga o di inquinamento delle prove. Ma contro Fanfani si sono scatenati i magistrati di Area contrari alla presa di posizione del membro laico del Csm: “Parole inaccettabili”.