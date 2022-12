«Sveglia tutte le mattine alle 4.30. Venticinque chilometri di strada per andar a lavorare. Ore a guidare il camion della nettezza urbana. Un pranzo veloce e poi in carcere a Bollate ( ndr, che da ieri ha un sito rinnovato www. carceredibollate. it). Incontro i nostri ragazzi, gli insegno a tenere la guardia alta, gli insegno perché il pugilato mi ha salvato. Far del volontariato mi fa star bene. Mi fa sentire utile e parte attiva della società. Dietro ad ogni pugile e ad ogni detenuto ci sono le persone e la cosa che hanno in comune tutte le persone, è la capacità di sbagliare. Questo è Pugni Chiusi ».

Parliamo di un progetto pugilistico nato nel 2016, rivolto ai reclusi ospiti nel carcere milanese, nato da una idea, o meglio un sogno, di Mirko Chiari che così ha raccontato la sua giornata tipo: prima netturbino, poi insegnante di boxe ai detenuti. Dal 2016 si svolgono tre allenamenti a settimana, di un’ora ciascuno, per i carcerati – oggi in 20 sono coinvolti nel progetto – durante tre giorni fissi alla settimana, lunedì mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. Provengono dai quattro dei sette reparti presenti al carcere di Bollate, circa la metà hanno un’età compresa tra 19 e i 30 anni. «C'è anche qualche anzianotto di 51 anni che si difende molto bene», scrive Mirko. «Parlare di pugilato è sempre difficoltoso, parlarne in termini di crescita umana e professionale ancora peggio – spiega Mirko, con cui collaborano anche il maestro Bruno Meloni e Valeria Imbrogno campionessa Mondiale Wbc, già nota alle cronache per essere stata la compagna di Dj Fabo -, soprattutto quando devi raccontare a chi non ha mai preso uno schiaffo il perché la boxe può aiutare molte persone». Dopo due anni di attività costante ora Mirko sta per coronare il suo sogno: preparare i detenuti più meritevoli, sia sotto l’aspetto sportivo che di condotta, a combattere all’interno del penitenziario contro pugili esterni, liberi. Ma vorrebbe che questa storia che narra come lo «sport possa essere una grande leva emotiva per riemergere e costruire un nuovo futuro» venisse raccontata a tante persone. L’iniziativa è stata raccolta dal film maker Alessandro Best che, dopo un periodo di studi presso la New York Film Academy , è tornato in Italia dove tuttora vive, lavora, avendo fondato una casa di produzione indipendente. «Mi sono chiesto – racconta Alessandro - come faccio a non raccontare la storia di un sognatore come Mirko, che affronta la complicata burocrazia e i pregiudizi?».

Così nasce l’idea di un documentario che ha l’obiettivo di mettere in contrapposizione la vita sportiva e sociale di un pugile detenuto con quella di un pugile ' libero'. Tracciare un percorso emotivo che racconti le diverse sfaccettature di carattere personale e come queste si evolvano quotidianamente grazie allo sport, sia in un contesto di detenzione che in un contesto di vita ordinaria. Attraverso interviste a i tre istruttori, la direzione carceraria, ad diversi detenuti, alle loro famiglie e ad alcuni pugili ' liberi' verrà costruita la narrazione che ha l'obiettivo di raccontare come lo sport posso plasmare le persone, e come la loro condizione di libertà o reclusione possa risultare sia un beneficio che un ostacolo». Infinity- Rti Mediaset ha creduto in questo progetto dando la possibilità di accedere ad un fondo di 5000 euro per produrre questo documentario. La condizione perché Infinity eroghi questo budget è che attraverso una raccolta di donazioni si riesca a raggiungere un importo di 5000 euro. Quindi adesso tocca a tutti noi dare corpo e voce al sogno di Mirko e di Alessandro attraverso delle piccole o grandi donazioni. La pagina da consultare è: www. produzionidalbasso.com/ project/ pugni- chiusi/.

Si ha tempo fino al 24 gennaio.