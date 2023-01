«”Lo Stato non scende a patti coi violenti”, dicono dal governo, e ci mancherebbe! Solo che la revoca del 41bis a Cospito è invocata non in nome delle sue idee, o delle proteste degli anarchici. Ma in nome dello Stato di diritto, della Costituzione. Il '”garantista” Nordio dov'è?». Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico Beppe Provenzano sul caso Cospito.