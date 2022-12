Alcuni consiglieri non hanno fatto mancare critiche per il ritardo con cui la pratica è stata portata in assemblea, in quanto la procura ligure si trovava senza guida ormai da un anno

procura genova nicola piacente procuratore

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto il nuovo procuratore di Genova, dopo il pensionamento del magistrato Francesco Cozzi. Il nuovo capo della procura è Nicola Piacente, proveniente dall'ufficio inquirente di Como. La quinta commissione aveva proposto la nomina all'unanimità e l'assemblea plenaria ha votato a favore. Alcuni consiglieri, però, non hanno fatto mancare critiche per il ritardo con cui la pratica è stata portata in Plenum, in quanto la procura di Genova si trovava senza procuratore capo ormai da un anno, in un momento così particolare dell'attività giudiziaria, con il processo del Ponte Morandi in corso di svolgimento.