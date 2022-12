Presidente del tribunale di Palermo, per Morosini il giudice Balsamo non ha i requisiti

Presidente del tribunale di Palermo, cosa scrive il Tar del Lazio

Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso del giudice, ha annullato la nomina dia Presidente del Tribunale di Palermo. Era stato il gip, difeso dagli avvocati, a impugnare la delibera del plenum del Csm del 7 luglio 2021 con cui venne approvata la proposta di conferimento in favore di Balsamo dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palermo.Secondo, il Presidente poi nominatonon avrebbe avuto i requisiti richiesti per ottenere quella nomina direttiva. E, dunque, non poteva essere nominato a capo del Tribunale di Palermo.aveva scritto nel ricorso di essere entrato in magistratura nel giugno 1993 e di avere prestato servizio dall’ottobre 1994 presso ilcon competenza in diritti reali, successioni e locazioni. Dal maggio 1995 era stato assegnato alla sesta sezione penale con funzione di giudice del dibattimento penale collegiale e monocratico, nonché di giudice del riesame. Successivamente dal marzo 2002 ha svolto le funzioni di gip sempre ae dal 2008 è andato al Massimario della. Dal 2014 al 2018 è stato componente del. E dal 2018 è tornato a svolgere la finzione di gip a Palermo.Secondo il Tar del Lazio, Presidente, estensorecome apprende l’Adnkronos, il ricorso dicontro«deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento dell’ultima doglianza relativa ai tempi della deliberazione, dovendo ilrideterminarsi ai fini dell’attribuzione dell’incarico direttivo per cui è causa». A questo punto, il Presidente del Tribunale Antonio Balsamo potrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del. Piergiorgiocontattato dall’Adnkronos al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.