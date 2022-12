PHOTO



Sulla riforma del processo penale arriva oggi, in commissione Giustizia al Senato, il testo base messo a punto dai due relatori del Partito Democratico, Felice Casson e Giuseppe Cucca. La commissione ha adottato il testo base. Il M5S si è astenuto. FI, Cor, il senatore di Idea Giovanardi e la Lega avevano lasciato l'Aula prima del voto. Ala non è venuta in commissione a votare. A favore del testo ha votato anche Ncd.Il testo dovrebbe prevedere anche le norme sulla prescrizione così come licenziate dalla Camera e dunque con il doppio binario sui reati di corruzione per i quali si prevedono tempi di estinzione del reato più lunghi. Le reazioniSulla prescrizione le posizioni dentro la maggioranza restano ancora distanti ma si cerca l'intesa. Stamane si è tenuta una riunione con il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al dicastero di via Arenula. Presenti il capogruppo di Ap, Renato Schifani, e il presidente dei senatori Pd, Luigi Zanda, insieme ai relatori della riforma del processo penale, i dem Felice Casson e Giuseppe Cucca. Ncd, così come si era appreso già ieri sera al termine di una riunione con il ministro Angelino Alfano, tiene il punto: si deve partire dal testo licenziato dal Consiglio dei ministri e sul quale si era registrata, praticamente, l'unanimità. Sulla presenza di un rappresentante dei verdiniani di Ala alla riunione, si è espresso Zanda: "In chiusura di riunione abbiamo informato il senatore Falanga, di Ala, degli orientamenti emersi nella riunione, facendo seguito all'impegno di consultazione e di informazione sui provvedimenti in calendario, assunto nell'incontro tenuto alla Camera la scorsa settimana".