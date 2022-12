PHOTO



Scontro tra il presidente del tribunale e l’ordine degli avvocati di Perugia. A generare la polemica, le modalità con le quali il presidente Mariella Roberti ha redatto il piano di apertura delle udienze a partire dall’11 maggio. Un provvedimento reso noto solo il 21 aprile e del quale l’ordine degli avvocati è venuto a conoscenza solo a cose fatte, nonostante nell’atto fosse evidenziata la «personale previa consultazione con il presidente dell’ordine degli avvocati». Consultazione, contestano gli avvocati, che in realtà non è «mai avvenuta». Da qui una dura lettera da parte dell’ordine, che ha anche sottolineato come alcuni avvocati abbiano, invece, avuto contezza del provvedimento anzitempo. «Non si tratta della prima volta», lamenta l’ordine, che ha chiesto, dunque, «la revoca del provvedimento». Roberti si è scusata, attribuendo il tutto ad un «mero refuso, dato dalla sovrapposizione con un precedente decreto», del quale sarebbe dunque rimasta l’annotazione «circa la precedente interlocuzione» in realtà non è avvenuta. E anche sul punto la presidente ha attribuito il tutto all’urgenza «di adottare tempestivamente i provvedimenti di diversa programmazione delle udienze e renderli noti agli avvocati». Da qui la proposta di una conference call per «inserire interventi migliorativi nei provvedimenti». Ma nella sua replica, la presidente ha anche avanzato l'ipotesi di un'indebita intromissione nel suo computer, negando fermamente qualsiasi «anticipata comunicazione, anche di altri provvedimenti», agli avvocati, attendendo «sul punto una chiarificazione». Tanto da interessare i Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati ad effettuare una verifica su «eventuali accessi abusivi sul computer da me utilizzato, che possano aver carpito, in via anticipata, i provvedimenti in corso di redazione. Non trovo infatti altra spiegazione. L’esito sarà prontamente messo a disposizione del presidente della Corte d’appello e del procuratore generale».