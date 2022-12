Dicono che lei si candida perché ha bisogno di un lavoro dopo la radiazione dalla magistratura.

«Tutto è nato grazie al successo del mio libro, "Il Sistema"» scritto dal giornalista, Alessandro Sallusti. «La gente mi ferma per strada e mi dice: "Dottore, vada avanti". Ovunque piazze piene. Mi hanno applaudito anche nei giorni in cui erano uscite notizie negative sul mio conto». Lo dice in un'intervista a 'Repubblica' l'ex pmche ha deciso di candidarsi alle suppletive diil 3 ottobre, contro l'ex ministra Elisabetta Trenta. Ecco quindi il "Palamara-pensiero".«La vita chiude le porte e apre i portoni. Ho scritto un libro che è piaciuto a molti italiani. Sto lavorando a un seguito».«Trecentomila copie. La prima tiratura, a gennaio, era stata di ventimila. Un fenomeno tipo La Casta».«Dal luglio 2019 fino alla conferma definitiva della radiazione, lo scorso 4 agosto, ho preso un assegno alimentare di 1800 euro al mese».«Non voglio stare in silenzio. Se fossi stato zitto non mi avrebbero rimosso». Non ho vendette da consumare . Né mi sento un esempio. Ho raccontato dei fatti, che rompono un'ipocrisia. Secondo cui non bisogna dire che per procedere con le nomine dei magistrati non si parla con la politica».«Centro moderato. Mio padre, magistrato, era di area socialista».«Margherita, Pd».«C'è stata una convergenza sulla giustizia. Già nel 2018, nella chat, a proposito delle inchieste sulle navi dei migranti bloccate al largo, scrivevo: "Salvini ha ragione". Lo ridirei''.«La mia è una lista personale, aperta all'appoggio di tutti'».