«Eventuali atti di clemenza sono concessi quando c'è un ravvedimento, una buona condotta. Non mi pare che Cospito si sia ravveduto e inoltre lo Stato non sta compiendo alcun illecito contro di lui. Si è dichiarato apertamente terrorista ed è stato condannato, non è in una fase di misura cautelare». Lo afferma, in un'intervista alla Stampa, il sottosegretario alla Giustizia, e senatore della Lega, Andrea Ostellari.

«Senza dimenticare poi che il proliferare di attentati da parte della galassia anarchica in difesa di Cospito alimenta un clima che non lo aiuta e va condannato da tutto il mondo politico. Sia a destra - rileva Ostellari - sia a sinistra non si possono tollerare atti di aggressione nei confronti delle istituzioni. E' sbagliato cedere al ricatto di atti come quelli a cui stiamo assistendo». Cospito, sottolinea ancora il sottosegretario alla Giustizia, «è monitorato 24 ore su 24. Nonostante il suo prolungato sciopero della fame, la decisione sulle sue condizioni spetta ai medici. E se loro sostengono che la sua situazione è sotto controllo ci dobbiamo fidare».