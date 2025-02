Una battaglia serrata per difendere l'intimità in carcere: da un lato, le garanzie costituzionali; dall'altro, l'ostinata resistenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nonostante le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, insieme alle ordinanze della magistratura di sorveglianza, l'amministrazione penitenziaria si oppone invano a un diritto riconosciuto. È il caso di un detenuto in alta sicurezza nel carcere di Parma che, grazie al ricorso dell'avvocata Pina Di Credico, ha costretto la direzione penitenziaria ad accettare, entro 60 giorni, il diritto a colloqui intimi con la moglie, per decreto del magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Tutto sembra finire per il meglio? No: il Dap ha presentato istanza di opposizione, ma il magistrato ha respinto con fermezza la richiesta di sospensiva.

La vicenda risale alla sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di colloqui intimi senza controllo a vista per i detenuti, riconoscendo tale diritto come espressione del diritto fondamentale all'affettività e alla vita familiare. Nonostante ciò, la Direzione della Casa di reclusione di Parma aveva inizialmente negato al detenuto la possibilità di incontrare la moglie in condizioni di intimità, motivando il diniego con presunti “profili di pericolosità sociale”.

Il detenuto, grazie al suo legale Pina Di Credico, aveva presentato reclamo, accolto dal magistrato di Sorveglianza Elena Bianchi con l'ordinanza del 7 febbraio scorso, che imponeva all'istituto di consentire i colloqui entro 60 giorni. Il Dap ha però reagito chiedendo una sospensione, sostenendo che il recluso – pur essendo in regime di alta sicurezza – rappresenta ancora un rischio. Una richiesta che il magistrato ha definito “infondata”, rigettandola in tutte le sue parti.

Le contraddizioni del Dap

Il magistrato sottolinea che la richiesta di sospensiva non soddisfa i requisiti legali: né la fondatezza del diritto ( fumus boni iuris ) né il pericolo di un danno irreparabile ( periculum in mora ). Il Dap ha basato la sua opposizione su una nota della Dda di Napoli del 2022, che “non escludeva” legami del detenuto con la criminalità organizzata. Tuttavia, tale documento – non aggiornato e non incluso negli atti – viene smentito dalla relazione del 22 gennaio scorso, che descrive un detenuto profondamente cambiato: condotta esemplare, percorso di riflessione e pentimento sincero. Il magistrato evidenzia un paradosso: mentre il Dap definisce il detenuto “pericoloso” per i colloqui intimi all'interno del carcere, allo stesso tempo proponeva di avviarlo alla sperimentazione premiale all'esterno, un regime che comporta rischi oggettivamente maggiori. Una contraddizione logica che mina la credibilità delle argomentazioni dell'amministrazione.

Il Dap aveva sollevato anche questioni procedurali, sostenendo che, in assenza di una “cornice normativa” specifica dopo la sentenza della Consulta, le direzioni carcerarie non possono autonomamente regolare i colloqui. Il magistrato ribatte citando la stessa Corte costituzionale: in attesa di un intervento legislativo, spetta alle autorità garantire subito il diritto all'affettività, adottando soluzioni temporanee (come locali adattati) senza ulteriori ritardi. L'ordinanza stessa ricorda che la richiesta di del detenuto risale ad aprile 2024: oltre 10 mesi fa. I 60 giorni concessi nel febbraio 2025 sono già un compromesso, considerando che l'istituto avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per adeguare gli spazi.