Secondo l’ex procuratore aggiunto di Venezia,, la riforma Cartabia è insufficiente. In un’intervista al quotidiano “La Verità”, il magistrato ora in pensione, esprime le sue perplessità sul testo che innova il Consiglio Superiore della Magistratura e l’ordinamento giudiziario. Per, quindi, saranno decisivi i referendum, di cui si sta facendo “promotore” insieme ai professori Giovanni Guzzetta, Bartolomeo Romano e gli avvocati«La mia indicazione - afferma, riferendosi ai referendum - è emersa nell'ambito di una serie di dibattiti organizzati dalla Fondazione Einaudi, del cui consiglio di amministrazione faccio parte. Personalmente ho rilevato che vi erano giuristi assai più prestigiosi e autorevoli di me, ma è prevalsa la considerazione che 40 annidi esperienza come pubblico ministero mi rendessero interlocutore valido per discutere gli aspetti pratici conseguenti a un'eventuale vittoria del referendum». Qualora dovessero vincere i “si”, «l'effetto immediato e diretto sarebbe già importante: la custodia cautelare verrebbe resa compatibile con il principio costituzionale della presunzione di innocenza, eliminando o almeno riducendo l'uso e l'abuso che se ne è fatto finora. L'eliminazione della legge Severino, che comporta la decadenza di amministratori anche prima della sentenza definitiva di condanna, renderebbe più sereno ed efficiente il loro operato;, senza la quale il processo accusatorio che abbiamo adottato nel 1989 non funziona; la partecipazione degli avvocati ai consigli giudiziari allargherebbe la cosiddetta cultura della giurisdizione, che per definizione non può limitarsi al giudice e all'accusatore ma deve comprendere anche il difensore». Mentre «verrebbe ridotto il peso delle correnti, che hanno screditato la magistratura dopo l'esplosione dello scandalo Palamara . Ma in realtà il significato di una vittoria o anche di una larga partecipazione, se non fosse raggiunto il quorum, sarebbe quello della volontà dei cittadini di una riforma globale della giustizia penale. E questo si può raggiungere, in prospettiva, attraverso una nuova Costituzione»., inoltre, boccia la riforma: «È il minimo sindacale per ottenere gli aiuti europei. Contiene alcune cose buone, ma assolutamente insufficienti per risolvere i problemi della giustizia penale. Del resto, le riforme non la fa il ministro ma il Parlamento. E questo Parlamento non mi sembra in grado di intervenire in modo radicale ed efficace». Laha annunciato che proporrà correzioni al testo al Senato. È d'accordo con quei cambiamenti? «Non conosco in dettaglio le proposte della Lega: certo ci sarebbe molto da modificare». E sulaggiunge: «Le correnti troveranno comunque il modo di spartirsi a tavolino candidati e collegi, con accordi preventivi. L'unico modo per troncare radicalmente il legame tra elettori ed eletti è il sorteggio,. Ma già la vittoria del referendum sarebbe un bel passo avanti».