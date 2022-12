LA REPLICA

In relazione all’articolo dal titolo “Genova, il Coa richiama l’assessora Rosso per una battuta antisemita”, pubblicato su Il Dubbio in data 3/ 10/ 2022, mi corre l’obbligo di precisarLe che l’estensore dello stesso è incorso affermazioni oggettivamente inveritiere in quanto: la delibera in oggetto aveva e ha carattere generale diretta a tutti gli iscritti e non anche ad un soggetto specifico; coerentemente con quanto sopra, essa non è stata comunicata né notificata alla Collega indicata nell’articolo ma pubblicata sui mezzi di comunicazione dell’Ordine Si chiede, pertanto che, per assicurazione e garanzia di verità, venga pubblicata una rettifica.

Cordiali saluti.

Il Presidente Avv. Luigi Cocchi