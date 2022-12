In una intervista pubblicata stamani sul Messaggero, l’ex procuratore, appena eletto deputato con Fratelli D’Italia , smentisce – ma in realtà conferma – quanto avevamo scritto due giorni fa: ossia che si sarebbe autocandidato, parlando con un giornalista del Gazzettino, a Ministro della Giustizia nel nuovodi. «Qualcuno (Il Dubbio,ndr) ha scritto che mi sarei autocandidato, un’assurdità - sottolinea -, perché ho già detto che per la mia preparazione tecnica mi riterrei più adatto in commissione, in quanto è lì che si elaborano le leggi. Certo, avendo visto la situazione disastrata degli uffici giudiziari, la tentazione di entrare ale di colmare rapidamente gli organici e di implementare le risorse sarebbe molto forte.».