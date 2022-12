Il Capo dello Stato ha fissato le date per il rinnovo dell'organo di auto-governo della magistratura italiana. Disposta la seduta comune per i membri laici

dario scaletta csm

«In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha oggi indetto per i giorni 18 e 19 settembre 2022 la elezione dei suoi venti componenti magistrati». È quanto si legge in una nota del Quirinale. «Contestualmente - prosegue la nota - il Capo dello Stato ha invitato il presidente della Camera dei Deputati a provvedere, d’intesa con il presidente del Senato della Repubblica, alla convocazione del Parlamento in seduta comune per la elezione dei dieci componenti di designazione parlamentare dello stesso Consiglio Superiore, informando di ciò il Presidente del Senato della Repubblica, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura in carica e il Ministro della Giustizia».