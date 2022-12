PHOTO



Martedì 13 settembre, dalle ore 10.30 alle 17.30, presso la “Sala Fellini” di piazza di Spagna a Roma (ingresso via Alibert 5/a), si terrà l’“Incontro con i Consigli giudiziari” organizzato dal Consiglio nazionale forense. Sarà l’occasione per approfondire le nuove “sinergie” tra magistratura e avvocatura introdotte con il Protocollo d’intesa del 13 luglio e destinate a concretizzarsi anche con una maggiore rappresentanza per gli avvocati all’interno dei Consigli giudiziari, “articolazioni distrettuali” del Csm. Ma all’incontro di martedì interverranno anche alcune delle figure più autorevoli del sistema giustizia, dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando ai massimi vertici della Cassazione, il primo presidente Giovanni Canzio e il procuratore generale Pasquale Ciccolo, oltre al vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Oltre che di “Collaborazioni e sinergie nell’Ordinamento giudiziario” si parlerà dunque anche di altri temi dell’agenda, dalla riforma della prescrizione al decreto che rinvia il pensionamento dei magistrati nelle Alte Corti.Alle tavole rotonde di cui trovate dettagli nel programma qui di seguito prenderanno parte il presidente Andrea Mascherin e diversi consiglieri del Cnf, e componenti laici e togati del Consiglio superiore della magistratura.ore 10:30 Il ruolo dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziariintroduce e modera - Celestina Tinelli (Consigliera CNF, Coordinatrice Commissione Rapporti con CSM e Consigli Giudiziari)Giovanni Legnini - Vice Presidente del Consiglio Superiore della MagistraturaAndrea Mascherin - Presidente del Consiglio Nazionale ForenseGiovanni Canzio - Primo Presidente della Suprema Corte di CassazionePasquale Ciccolo - Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazioneore 12:00 Il ruolo dei Laici nel CSM e nei Consigli Giudiziariintroduce e modera - Luca Palamara (Consigliere CSM, Presidente VI Commissione CSM)Paola BalducciRenato BalduzziMaria Elisabetta Casellati AlbertiGiuseppe FanfaniAntonio LeoneAlessio ZaccariaPierantonio ZanettinConsiglieri Laici del Consiglio Superiore della Magistratura ore 14:30 Il portale CNF e la reingegnerizzazione del sistema informatico del CSM con riferimento alle buone prassi e all’archiviazione digitaleintroduce e modera - Donatella Cerè (Consigliera CNF, Commissione Rapporti con CSM e Consigli Giudiziari)Antonio Ardituro - (Consigliere CSM, componente VII Commissione)Juri Rudi (Avvocato, Componente Consiglio dell’Ordine di Modena)Carla Secchieri (Consigliera Consiglio Nazionale Forense e cons. FIIF) ore 15:30 I pareri del Consiglio Giudiziario sulle tabelle degli Uffici e i flussi di lavoro. I modelli di buone prassiintroduce e modera - Davide Calabrò (Consigliere CNF, Commissione Rapporti con CSM e Consigli Giudiziari)Francesco Cananzi - Consigliere CSM, Presidente VII Commissione)Stefano Frizzi - (Avvocato, componente esterno Comm. per i rapporti con CSM e C.G.)Claudio Neri - (Avvocato, componente esterno Comm. per i rapporti con CSM e C.G.) Interventi liberi su proposte valorizzative di funzioni e attività dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziariore 17.30 chiusura dei lavori