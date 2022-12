Anche il presidente della commissione Diritti umani Luigi Manconi, tra i parlamentari del Pd più chiaramente definibili “di sinistra”, interviene sul caso di Marcello Dell’Utri. Dopo che il Tribunale di Sorveglianza aveva negato, in via provvisoria, la sua scarcerazione, il presidente dell’Autorità garante dei detenuti Mauro Palma ha espresso martedì scorso «seria preoccupazione» per le condizioni di salute dell’ex senatore di Forza Italia. Ieri è arrivata anche la dichiarazione di Manconi, che ha ricordato come Palma avesse segnalato la necessità di assumere «in tempi molto rapidi una decisione rispetto alla condizione sanitaria del detenuto Marcello Dell’Utri, considerata dai medici ‘ molto grave’ e tale da prospettare la ‘ incompatibilita’ con la reclusione. Mi unisco a questa richiesta», ha dichiarato il presidente della commissione Diritti umani, «per evitare che la sacrosanta esigenza della giustizia prevalga, fino a schiacciarlo, sull’altrettanto sacrosanto diritto alla salute».