Anche gli avvocati si schierano al fianco dei genovesi e con la città di Genova, colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi: «La tragedia che ha colpito Genova - scrive il Consiglio dell’Ordine di Genova- ha lasciato dentro ognuno di noi un dolore lacerante e un profondo senso di sgomento, ma questi sentimenti, che rimarranno indelebili nelle nostre menti e nei nostri cuori, non possono impedirci di reagire e di fare tutto il possibile per aiutare la nostra Città a risollevarsi» «E’ con questo spirito spiegano dunque gli avvocati - che il Consiglio dell’Ordine di Genova, all’indomani della sciagura e con il plauso delle Autorità ed il sostegno del C. N. F. ed O. C. F., ha deciso di offrire un concreto supporto a tutte le persone direttamente colpite dai drammatici eventi ed ha deliberato l’apertura di uno Sportello del Cittadino straordinario riservato alla popolazione sfollata ed a tutte le persone coinvolte dal crollo. Si tratta di un punto di ascolto che offrirà, a titolo totalmente gratuito, un’attività di informazione e di orientamento, indispensabili alla cittadinanza interessata per fronteggiare le molteplici emergenze che si stanno manifestando anche in campo legale».

«Al fine di evitare gli indegni e inqualificabili tentativi di accaparramento di clientela e di sciacallaggio, già denunciati e duramente contestati dalle nostre rappresentanze istituzionali, l’iniziativa straordinaria verrà condotta direttamente dai ventuno Consiglieri dell’Ordine, che si alterneranno personalmente allo sportello».

Il servizio sarà attivo a partire dal 27 agosto p. v. presso il quarto piano del Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1 ed è, altresì, in elaborazione un’apertura anche presso il Municipio V Valpolcevera, Via C. Reta 3.