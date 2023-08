Una drammatica vicenda emerge dal cuore del sistema carcerario italiano, in cui un detenuto, colpito da gravi patologie, è costretto a sopportare condizioni inaccettabili. Nel corso del tempo, la sua salute è peggiorata drasticamente, portandolo – come detto - a perdere la vista e a dover sottostare a una serie di disagi nonostante le sue necessità mediche. L'uomo, il cui nome è omesso per preservarne la privacy, è attualmente recluso nel carcere di Parma. È gravemente malato, le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi tempi ed è costretto a vivere in condizioni inadeguate. Ha perso la vista, ha lenzuola sporche nonostante abbia necessità di fare autocateterismi su superfici sterili. Nell’ultimo periodo addirittura ha iniziato ad avere problemi di deglutizione e gli hanno applicato una picc centrale.

A seguito di una segnalazione dell'associazione Yairaiha Onlus, la senatrice Ilaria Cucchi ha preso posizione, rivolgendosi al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al direttore del carcere, Valerio Pappalardo, esortandoli ad agire. La senatrice ha sottolineato inoltre come il detenuto non possa essere considerato compatibile con il regime carcerario.

La storia di questo detenuto è una testimonianza cruda delle sfide che i reclusi affrontano quando si trovano ad affrontare patologie gravi e complesse all'interno del sistema penitenziario. La sua lotta è costellata da una serie di complicazioni mediche che hanno messo a dura prova la sua salute e, in alcuni casi, addirittura la sua stessa vita. Come evidenziato dalla segnalazione dell'associazione Yairaiha e documenti medici allegati, il detenuto è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Parma a causa di valori pressori pericolosamente elevati, ulteriormente complicati dalla presenza di numerose allergie. Tuttavia, l'incapacità dei medici carcerari di intervenire tempestivamente ha comportato conseguenze gravi, tra cui una sepsi con febbre altissima. A complicare ulteriormente il quadro clinico è stata la sindrome di dumping, una condizione debilitante caratterizzata da sintomi invalidanti come sudorazione e svenimenti sincopali.

La storia di questo uomo è segnata da numerosi tentativi, da parte sua e dei suoi familiari, di ottenere cure adeguate e un trattamento rispettoso della sua salute fragile. Tuttavia, le richieste di cure appropriate sono state spesso ignorate e l'accesso a visite mediche adeguate è stato negato in numerose occasioni. Questa situazione ha portato a peggioramenti nel suo stato di salute nel corso degli anni, con ripercussioni gravi anche sugli organi vitali. Inoltre, le sue condizioni di detenzione sono state caratterizzate da un'igiene precaria, con conseguenti infezioni alle vie urinarie, aggravate dall'esecuzione quotidiana di autocateterismi in ambienti non sterili.

I familiari del detenuto sono preoccupati non solo per il suo stato fisico, ma anche per la sua salute mentale. Ha manifestato segni di profonda depressione e disperazione, dichiarando persino di voler porre fine alla sua vita. Le condizioni della sua detenzione all'ospedale di Parma non offrono certo un ambiente adatto al suo benessere psicologico, con una finestra chiusa e la mancanza di un campanello d'allarme funzionante. La richiesta di differimento della pena e, successivamente, degli arresti domiciliari presso l'ospedale sono state accolte solo in parte, evidenziando le sfide burocratiche e legali che spesso ostacolano soluzioni umane e compassionevoli.

La senatrice Cucchi ha portato la questione all'attenzione delle autorità competenti, sottolineando l'importanza di garantire che ogni individuo, anche dietro le sbarre, abbia accesso a cure mediche adeguate e rispettose dei diritti umani. La storia di questo detenuto è un triste riflesso delle sfide più ampie che affliggono il sistema carcerario italiano e sottolinea l'urgenza di riforme significative per assicurare un trattamento umano per tutte queste storie che puntualmente si ripresentano nelle patrie galere.