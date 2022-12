L’ex senatore Antonio D’Alì si è costituito al carcere Opera di Milano. Il politico ha raggiunto il penitenziario all’orario di pranzo in ragione della condanna confermata ieri dalla Cassazione: sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il processo a carico dell’ex sottosegretario all’Interno era iniziato nel 2011 e si è svolto con il rito abbreviato.