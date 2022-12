La pena all’ergastolo, considerando i Paesi Europei, è un istituto che si presenta in forme variegate per quanto riguarda la richiesta dell’accesso ai benefici. Per quanto riguarda la libertà condizionale, il panorama europeo su questo fronte è piuttosto variegato, e l’Italia è tra i Paesi più “duri” sull’accesso a questo beneficio.. Per quest’ultimo, ricordiamo che Papa Francesco nel 2013 l’ha sostituito con la detenzione fino a un massimo di 35 anni, in linea con la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 9 luglio 2013. Per quanto riguarda l’Italia, come oramai è noto, abbiamo anche l’ergastolo ostativo e il dibattito – nonostante le condanne da parte della Cedu e le recenti sentenze costituzionali – è ancora molto forte. Ma parliamo dell’ergastolo “normale” che è previsto per delitti contro lo Stato, l’incolumità pubblica e la vita e per tutti quei reati per cui, fino al D.leg.lgt 10/08/44 n.224, era istituita la pena di morte.e maturi sconti di 45 giorni ogni sei mesi per buona condotta. Ma altrove? Il periodo minimo da scontare prima che un detenuto possa avvalersi della libertà condizionale varia da paese a paese, il minimo va daiai. Nel nostro Paese bisogna attendere 26 anni per fare richiesta. Nelle giurisdizioni del Regno Unito, il periodo di reclusione è determinato al momento della sentenza da parte dell’organo giudicante; la legge non prevede un periodo minimo assoluto a tal riguardo. Altri paesi come lanon hanno un sistema di scarcerazione condizionale per i detenuti condannati all’ergastolo, per cuiPer rendere bene però l’idea della “durezza” nostrana, bisogna ricapitolare: la legge austriaca ammette l’ergastolo, ma di fatto dopo 15 anni, se è accertato che non esiste più il rischio di recidiva, si può provvedere alla scarcerazione o richiedere la grazia. Lo stesso avviene negli ordinamenti giudiziari di Danimarca (dopo aver scontato almeno 12 anni), Finlandia (11 anni), Germania e Regno Unito (in entrambi 15 anni).con possibilità di scarcerazione dopo un terzo della pena prevista se il detenuto, prima del delitto, era incensurato e dopo due terzi se è recidivo, e lo stesso prevede l’ordinamento francese, ma con limiti minimi rispettivamente di 18 e 22 anni, mentre la scarcerazione anticipata si può applicare solo per motivi gravi di salute. Da noi invece - e parliamo sempre di quello “normale” - bisogna attendere 26 anni senza se e senza ma. Da ribadire che, ovviamente, non c’è alcun automatismo. La decisione di concedere o meno la libertà condizionale spetta sempre alla magistratura di sorveglianza.