Il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, durante la trasmissione di Lucia Annunziata, "In Mezzora" è nuovamente intervenuto criticamente sull'intervista di Davigo al Corriere della sera. "Giudici e politici non devono andare a braccetto, ma non è bene neppure la guerra continua. Mi piacerebbe un Paese che osserva di più il principio della separazione dei poteri: non penso che i giudici debbano parlare solo con le sentenze, ma i poteri sono in equilibrio solo se sono tutti forti". Secondo il vice presidente del Csm le parole del presidente dell'Anm Piercamillo Davigo fanno correre "il rischio di portare le lancette indietro" e "moltissimi magistrati e commentatori ne hanno sottolineato l'eccesso di semplificazione e generalizzazione, perché c'era il rischio di un'accusa generalizzata".Legnini è intervenuto anche sulla prescrizione. "La prescrizione è una priorità, lo abbiamo detto e scritto più volte. Io mi auguro e chiedo che venga al più presto approvata. Non possiamo permetterci di rinviarla alla prossima legislatura: lo si faccia e lo si faccia presto".