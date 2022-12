Il direttivo AssoGot, l’associazione dei giudici onorari, ha inviato una lettera al ministro della Giustizia Nordio. «Lei ha sempre espresso parole di apprezzamento per l'attività che svolgiamo e di censura per il modo in cui lo Stato ci tratta”, scrivono i magistrati, ricordando che pure Meloni, i sottosegretari Delmastro Delle Vedove e Ostellari e numerosi esponenti dell'attuale maggioranza «hanno assunto reiteratamente (...) il preciso impegno di procedere ad una vera stabilizzazione, con il riconoscimento della retribuzione e delle tutele dei magistrati di ruolo».

Pertanto «confidiamo in una coerente trasposizione di queste promesse e nella volontà del governo di procedere, nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Unione europea e dei valori costituzionali, ad una riforma da attuarsi al più presto». «La nostra categoria – lamentano ancora - versa oggi in condizioni insostenibili e necessita di misure immediate». Quali?

La prima: «Promuovere, con decreto d'urgenza, un nuovo reclutamento dei colleghi che sebbene prorogati fino al 31.05.2024, nei giorni scorsi sono stati destinatari di frettolose delibere consiliari di cessazione dal servizio, basate su una disposizione da noi già denunciata come estorsiva e liberticida».

Secondo: «Adeguare dopo oltre venti anni, e con effetto retroattivo, i compensi a cottimo dei magistrati onorari al costo della vita, in continua e drammatica ascesa».

Terzo: «Porre fine alla consuetudine di resistere sistematicamente e “a prescindere” in tutti – tutti – i giudizi che contrappongono il ministero ai magistrati onorari, all'evidente scopo di fiaccarne gli animi, scoraggiando la proposizione di ulteriori azioni».

Quarto: «Attuare misure immediate per una gradazione delle sanzioni disciplinari e per consentire ai magistrati onorari il trasferimento in caso di esigenze personali o familiari, in linea con la proposta presentata nella scorsa legislatura dal senatore Balboni».

Nordio, come ha ascoltato il “grido di dolore” delle procure, farà suo anche questo, prendendo di conseguenza dei provvedimenti che ridiano dignità al lavoro dei magistrati onorari?