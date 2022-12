PHOTO



C'è anche Sergio De Gregorio, ex senatore e gia' in forza al Pdl, tra le 9 persone arrestate questa mattina dai poliziotti della Squadra Mobile nell'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e che riguarda 9 persone destinatarie di provvedimenti cautelari emessi dal gip e a cui sono contestate, a vario titolo ed in concorso, i reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Per De Gregorio c'e' la misura cautelare in carcere. In passato De Gregorio era stato accusato di essere stato corrotto con 3 milioni di euro per il suo passaggio al centrodestra nel 2007. Per questo motivo nel febbraio 2013 viene indagato Silvio Berlusconi per concussione. L'11 marzo 2013, parlando con i giornalisti del suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla presunta compravendita dei senatori, De Gregorio ammette pubblicamente di aver preso due milioni di euro in nero e di aver commesso pertanto un reato. Il 9 maggio 2013 la Procura di Napoli chiede il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi per la vicenda della presunta compravendita dei senatori. Analoga richiesta è stata formulata per l'ex senatore Sergio De Gregorio e l'ex direttore de L'Avanti! Valter Lavitola. Berlusconi e Lavitola sono stati condannati l'8 luglio 2015 a 3 anni di reclusione.