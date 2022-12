PHOTO



"E' stato approvato dal Consiglio deiministri di ieri sera il provvedimento che estende il gratuito patrocinio alle procedure di negoziazione assistita" E' l'annuncio del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede spiegando, con unpost su Facebook, che questa modifica «permette di dare sostanzaa quanto previsto nel contratto di governo dove si dice che ’lagiustizia deve essere accessibile per tutti i cittadini, inparticolare se meno agiati, in ogni grado di giudiziò». Inquesto modo, aggiunge il Guardasigilli, «garantiamo ulteriormente il diritto di difesa a chi non ha le risorse necessarie, assicurando così un’adeguata consulenzaprofessionale anche nella fase che necessariamente precede uneventuale processo. Finalmente - conclude - si parla digiustizia per gli interventi e gli investimenti a favore ditutti i cittadini, fuori dalla polemica politica».