SARACINO: «CONFRONTO PROFICUO CON UN CONTESTO CHE DOBBIAMO SENTIRE VICINO»

La Puglia e l’Albania distano solo 80 chilometri. Una vicinanza che non può essere trascurata per cogliere nuove opportunità professionali. Ben consapevole di questa situazione è l’Aiga Bari, che ha realizzato un corso per l’internazionalizzazione delle imprese con un focus dedicato proprio al Paese delle aquile ed un workshop tenutosi a Tirana.

«Nella capitale albanese – dice al Dubbio Palmo Dorian Saracino, presidente dell’Aiga Bari – abbiamo avuto modo di confrontarci con i colleghi che vivono e operano al di là dell’Adriatico. È stato particolarmente proficuo l’incontro con i vertici del Cnf albanese, per conoscere, secondo anche la mission dell’Aiga, le esigenze e la realtà di un contesto che dobbiamo sentire vicino.

Non può essere diversamente se pensiamo che la Puglia e l’Albania si guardano in faccia». Il confronto tra avvocati italiani e albanesi verte su più tematiche, come spiega sempre il presidente dell’Aiga Bari: «Ci sono tanti punti di contatto. Nella nostra trasferta a Tirana abbiamo potuto approfondire tematiche disparate, come il recupero crediti delle società italiane in Albania, i divorzi, le separazioni, l’esecuzione penale per i reati commessi in Albania da cittadini italiani. Sono, dunque, tanti i punti di contatto. L’idea è quella di rafforzare la collaborazione con l’avvocatura albanese sempre di più». Grandi stimoli sono giunti dall’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci. «L’ambasciata italiana – conclude Saracino - considera l’Aiga Bari una sorta di partner, dato che a Tirana e in altre città ci sono molti studi legali che assistono le imprese italiane.

L’ambasciatore Bucci ci ha spronato a cogliere le opportunità che si stanno presentando in Albania, porta dei Balcani.

Questo Paese è diventato molto attrattivo per l’Europa, visti gli investimenti di tedeschi e turchi, e per gli Stati Uniti.

Sarebbe paradossale se gli italiani, compresi gli avvocati, lasciassero scoperti dei fronti professionali e lavorativi estremamente interessanti a poca distanza da casa loro». L’Aiga Bari è pronta a raccogliere la sfida.