Passare dagli attuali 70 anni a 72. È questa la proposta firmata dal presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e da un gruppo di grillini, che aspirano ad alzare nuovamente l'età pensionabile dei magistrati. L'emendamento in tre articoli ai decreti legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per riportare in carcere i detenuti finiti ai domiciliari a causa dell'emergenza Covid verrà discusso domani in commissione Giustizia. E parte con il parere negativo dell'ufficio legislativo di via Arenula, così come quello dello stesso Guardasigilli. La proposta consentirebbe di riportare in servizio anche i giudici già andati in pensione dopo il 30 aprile 2019: in quel caso basterebbe presentare domanda e se il posto lasciato andando in pensione fosse ancora libero potrebbero perfino tornare dove si trovavano prima o, in alternativa, altrove, spiega oggi Repubblica. Con questa norma, anche l'ex pm di Milano ed oggi consigliere al Csm, Piercamillo Davigo, rimarrebbe in attività altri due anni, anziché andare in pensione il 20 ottobre. E addirittura potrebbe tornare Giuseppe Pignatone, andato in pensione l'8 maggio 2019 lasciando la poltrona di procuratore a Roma.