Pubblicare una propria foto in toga, con il commento "Con la toga sulle spalle e nel cuore". Lo stanno facendo centinaia di avvocati italiani, prendendo spunto dagli auguri pasquali pubblicati dal presidente dell'Unione camere penali italiane, Gian Domenico Caiazza. L'iniziativa, partita spontaneamente, sta diventando una vera e propria "challenge" tra gli avvocati, soprattutto penalisti, su Facebook: un modo di augurare ai propri contatti felicità pasquale ma anche per ricordare la propria funzione, in questi giorni così difficili per la categoria.