Un tribunale rivoluzionario iraniano ha condannato l'attivista e premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, a altri 15 mesi di carcere e due anni di esilio da Teheran per "diffusione di propaganda" contro la Repubblica islamica. Secondo quanto ha riferito la famiglia, è la quinta sentenza contro la donna, che si trova in carcere dal 2021 dopo avere accumulato condanne per decine di anni.