Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ( Cpt) ha sottolineato la necessità che le forze di polizia in Europa migliorino il modo in cui i sospettati vengono interrogati durante le indagini. Nel suo rapporto annuale, il Cpt indica che in alcuni paesi i colloqui di polizia sono ancora finalizzati all'ottenimento di confessioni, aumentando così il rischio di maltrattamenti, mentre dovrebbe essere focalizzato sull'ottenimento di informazioni accurate e affidabili sulle questioni oggetto di indagine. Il Comitato ha sottolineato che, comunque, nella maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la maggior parte delle persone detenute con cui hanno parlato le delegazioni del Cpt non ha subito alcun tipo di abuso da parte della polizia. Accoglie anche miglioramenti significativi in tutto il continente per prevenire i maltrattamenti della polizia. Tuttavia, il Cpt osserva che i maltrattamenti durante l’interrogatorio rimane un problema molto serio in un numero significativo di paesi. Negli ultimi dieci anni, e riguarda quasi un terzo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il Comitato ha ricevuto accuse di maltrattamenti della polizia che potrebbero essere qualificati come tortura. Al fine di evitare maltrattamenti da parte della polizia, la relazione raccomanda alle autorità nazionali di sviluppare regole chiare o linee guida sull'esecuzione dell’interrogatorio da parte della polizia basate su un diverso approccio d’indagine investigativa. Tale approccio deve essere ' non accusatorio', riducendo così il rischio di errori umani e false confessioni. Questo tipo approccio è stato sviluppato in diversi stati membri del Consiglio d'Europa e ha ispirato il Cpt nel suo lavoro di monitoraggio.

Mykola Gnatovskyy, presidente del Cpt, ha dichiarato: «In alcuni paesi sono stati compiuti progressi significativi nella prevenzione dei maltrattamenti di polizia, ma occorre fare molto di più per sradicare questo fenomeno nell'intera area del Consiglio d'Europa. Non possiamo aspettarci alcun cambiamento significativo della cultura all'interno dei servizi di polizia a meno che non ci sia un forte impegno a livello nazionale, una maggiore responsabilità della polizia e un approccio moderno per quanto riguarda gli interrogatori della polizia». Inoltre, la relazione del Cpt incoraggia gli Stati a seguire una tendenza osservata in alcuni paesi di mantenere le persone sotto custodia della polizia in strutture di detenzione centralizzate della polizia piuttosto che in celle di polizia ( le celle di sicurezza) in stabilimenti più piccoli. Il Cpt ha spesso ottenuto un'impressione positiva del funzionamento di tali strutture centrali di detenzione della polizia. Un'altra misura raccomandata è quella di avere un personale di custodia designato che abbia anche il compito di supervisionare l'attuazione pratica delle garanzie fondamentali contro i maltrattamenti ( notifica della custodia, accesso a un avvocato, accesso a un medico).

Nel corso del 2018 il Cpt ha organizzato 18 visite agli stati membri. Otto sono state visite regolari e dieci sono state effettuate visite ad hoc per esaminare questioni specifiche. Nel 2020 il Comitato intende effettuare visite periodiche in Azerbaigian, Finlandia, Germania, Repubblica di Moldavia, Monaco, Serbia, Spagna e Svezia.