Non salta la candidatura di Mariangela Danzì, scelta dal Movimento 5 Stelle come propria capolista nella circoscrizione Nord Ovest, che sarebbe indagata, secondo quanto riferito da alcuni media, in un’indagine della procura della Repubblica di Brindisi in merito a un intervento eseguito dall’Autorità di sistema Portuale. Indagini “irrilevanti”, viene spiegato, infatti, da fonti M5s. Secondo il regolamento, viene spiegato da altre fonti qualificate, l’indagine non è ostativa.

L'indagine ruoterebbe attorno alla realizzazione di un varco dogane in area comunale.

I fatti si riferiscono a quando Danzì era sub commissario prefettizio al Comume di Brindisi. La donna non avrebbe ricevuto informazioni di garanzia. La Danzì è tra le 5 donne indicate dal capo politico M5S come capolista, nel suo caso per la circoscrizione NordOvest