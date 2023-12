Almeno 113 persone sono state condannate ingiustamente al carcere in Europa dal 1970, secondo una nuova piattaforma che raccoglie dati sugli errori giudiziari, nota come Registro Europeo delle Scuse (Eurex), che ritiene che questa cifra sia solo «la punta dell'iceberg». Ciò significa che i 113 accusati ingiustamente hanno totalizzato più di 800 anni di carcere senza alcuna ragione, hanno dichiarato i ricercatori delle università di Leiden e Maastricht, entrambe in Olanda, al programma The Crime Bureau di Omroep WNL.

L'iniziativa internazionale Eurex, uno studio senza precedenti a livello europeo, cerca di far luce sulla frequenza degli errori giudiziari che si verificano in Europa e le informazioni pubblicate venerdì sono una prima analisi dei dati relativi agli errori accertati dal 1970 in 16 Paesi europei.

Secondo l'analisi, le false confessioni hanno giocato un ruolo importante nel 33% dei casi studiati, mentre le testimonianze errate hanno indotto il 29% degli errori. Nei Paesi Bassi, ad esempio, i ricercatori hanno riscontrato 12 errori giudiziari che hanno portato all'assoluzione di 14 persone.