«Alla fine il risultato è stato conforme a quello della Commissione. Sì, c'è stata qualche assenza, ma alla riformasono mancati pochi voti. Anche se io, in Aula, ho dovuto fare» perché «ho difeso la norma dall'assalto dei malesi. E ho avuto un'idea di quello che sarebbe stato se non avessimo avuto i tempi ristretti». Cosìdeputato die sottosegretario alla Giustizia , in un'intervista al Corriere della Sera. «La decisione ferrea del presidentedi portare a casa la riforma prima del semestre bianco per avere i soldi delha influito - dice-. Ma nella maggioranza la discussione c'era stata prima con gruppi e capigruppo». E alla domanda se l'opposizione divi ha messo in difficoltà, risponde: «Non temiamo l'opposizione agonistica ma la slealtà, che pure c'è stata». Di chi? «Nell'odg, sui reati ambientali, forze di governo non hanno votato con noi. Non è passato, ma è stato uno scollamento sgradevole. Spero un episodio occasionale».