Aldricus. giustizia. it è il nuovo portale web che fornisce informazioni e segnala attualità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile fra Stati. Aldricus si rivolge a magistrati, avvocati, notai e altri operatori del diritto che si occupano di rapporti civili a carattere internazionale. Il nome del portale è un omaggio al giurista che nella Bologna del XII secolo propose per primo un approccio scientifico alle questioni alla base del diritto internazionale privato. L’iniziativa si inserisce nel progetto EJNita- Building Bridges, co- finanziato dall’Unione europea e guidato dal ministero della Giustizia in collaborazione con il Consiglio nazionale del notariato, la Scuola superiore della magistratura, l’Università di Ferrara e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il progetto mira a consolidare le relazioni fra le diverse professionalità che operano nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile “costruendo ponti” per condividere le esperienze e così migliorare il servizio giustizia. «Si tratta del primo portale istituzionale al servizio di chi lavora nel settore del diritto internazionale privato commenta Raffaele Piccirillo, Capo di Gabinetto del ministero della Giustizia -. Uno strumento operativo che mira a far conoscere meglio le norme italiane, europee e internazionali che interessano la vita di persone e imprese coinvolte in situazioni giuridiche transfrontaliere. In un Paese come l’Italia, con un’economia fortemente legata agli scambi commerciali con l’estero e una popolazione costituita in misura non trascurabile da persone che hanno all’estero interessi familiari e patrimoniali, le norme sulla cooperazione giudiziaria civile rivestono un’importanza pratica notevole, sia pure spesso misconosciuta». Il portal eopera fungendo da punto di ingresso unico ad altre informazioni sulla cooperazione giudiziaria presenti sul web, mettendo a disposizione strumenti di conoscenza pratica delle norme e segnalando, tramite un blog, le principali attualità della materia, mirando ad agevolare l’azione, in Italia, della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una struttura creata dall’Ue per facilitare il dialogo fra giudici e altre autorità degli Stati membri e la soluzione delle concrete difficoltà che possono insorgere nell’applicazione delle norme sulla cooperazione giudiziaria. È in programma per il 27 ottobre 2020 un evento formativo online dedicato alla tutela dei crediti alimentari in Europa, che segna il lancio del portale.