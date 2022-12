Penultimo giorno quello di oggi della Carovana per la Giustizia in Sicilia con la visita e raccolta firme al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a cui seguirà un evento pubblico con la Camera Penale locale. Intanto ieri sono state raccolte 148 firme negli istituti di pena di Giarre e Messina per la separazione delle carriere. Maurizio Turco ha però rilevato il silenzio politico e mediatico con il quale si è nascosta agli occhi dell’opinione pubblica l’iniziativa del Partito Radicale delle ' FiammellexFiammetta' davanti al Palazzo di Giustizia di Catania, di cui vi abbiamo raccontato ieri. «Fiammetta Borsellino invece dell’onore del dibattito pubblico ha subìto l’onta del silenziamento» ha dichiarato l’esponente radicale in un comunicato. L’unica eccezione è stata quella dell’onorevole di Alternativa Popolare Fabrizio Cicchitto: «Ha ragione Maurizio Turco del Partito Radicale quando rileva che le drammatiche osservazioni fatte da Fiammetta Borsellino ebbero l’immediato rilievo a cui è seguito un assoluto silenzio che invece è auspicabile che venga rotto».