Clamorosa evasione, oggi, di un detenuto dal carcere di Alba. Lo annuncia in un comunicato il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. «Adesso è prioritario catturare l'evaso - dichiara in una nota Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte - ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere».

Santilli spiega che «un detenuto ammesso al lavoro all'esterno, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere notificatagli dai carabinieri, è riuscito a evadere dal reparto semiliberi approfittando dell'apertura del cancello per l'uscita di un altro detenuto, poi ha presumibilmente scavalcato l'intercinta e, una volta raggiunta la propria autovettura del parcheggio, si è dileguato».